Туск заявил об отсутствии планов отправить польских миротворцев на Украину

«Я хотел бы остановить спекуляции о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после приостановления огня или достижения мира. Решение о польских действиях мы будем принимать в Варшаве и только в Варшаве. Пока что мы не планируем таких действий», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции (цитата по Reuters).
Эмманюэль Макрон в начале декабря организовал встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения способов мирного урегулирования конфликта с Россией. Вслед за этим он направился в Польшу, чтобы, как писала газета Politico, поговорить с Дональдом Туском о развертывании миротворческих сил на Украине после окончания конфликта.
Как писала польская газета Rzeczpospolita, план французского президента базируется на «корейском» сценарии, согласно которому на линию разграничения вводится иностранный миротворческий контингент. Задействование европейских сил для контроля над демилитаризованной зоной обсуждала и команда Дональда Трампа, писали СМИ.