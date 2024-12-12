Туск заявил об отсутствии планов отправить польских миротворцев на Украину

«Я хотел бы остановить спекуляции о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после приостановления огня или достижения мира. Решение о польских действиях мы будем принимать в Варшаве и только в Варшаве. Пока что мы не планируем таких действий», — сказал Дональд Туск на пресс-конференции (цитата по Reuters).