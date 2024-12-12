В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

«Я бы это вписывал в общую программу Запада, который борется с Россией за то, чтобы либо обеспечить здесь себе полное господство, либо привести Россию к ослаблению и, возможно, даже к распаду и контролю над ее природными ресурсами», — добавил постпред Крыма при президенте, отметив, что Турция также активно вовлечена в этот процесс.