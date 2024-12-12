В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

«Кардинальное изменение ситуации в Сирии влияют на безопасность в Черном море. Сирийская граница, можно сказать, сейчас размыта, она, по существу, повергнута, и дорога открыта ближе-дальше к Черному морю, Кавказу и Ирану… Под ударом окажутся, прежде всего, Южный Кавказ и Иран», — сказал Мурадов.
По его мнению, произошедшее в Сирии является негативным развитием событий, как для России, так и для Ирана.
«Я бы это вписывал в общую программу Запада, который борется с Россией за то, чтобы либо обеспечить здесь себе полное господство, либо привести Россию к ослаблению и, возможно, даже к распаду и контролю над ее природными ресурсами», — добавил постпред Крыма при президенте, отметив, что Турция также активно вовлечена в этот процесс.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава «правительства спасения», созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.