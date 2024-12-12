Премьер Беларуси пообедал в студенческой столовой в Москве

«Все как в молодости: борщик, овощи, котлетка, салат из квашенной капусты. Ну, и булочка. Как без булочки. Конечно, на десерт», — рассказал о своем выборе премьер.
При этом Роман Головченко уточнил, что котлета на обед из индейки, потому что она очень полезная и питательная.
«Поэтому всем рекомендую индейку», — обратил внимание глава белорусского правительства.
Премьер Беларуси не первый раз говорит о том, что отдает предпочтение блюдам из индейки. Во время своего визита на агрокомбинат «Дзержинский» в конце ноября текущего года он рассказал, что производство индейки в стране будет расти.
«Да, кстати очень хорошее вкусное мясо. Я даже у нас в столовой очень часто беру отварное филе индейки. Всем советую», — сказал тогда Роман Головченко.