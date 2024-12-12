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Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом режим прекращения огня и обмен пленными между РФ и Украиной, главы ведомств условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса, сообщили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на “украинском фронте” и масштабном обмене пленными было отвергнуто (Владимиром) Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Орбан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Лавров отметил, что Киев не впервые отвергает гуманитарные инициативы, в том числе те, что предлагает Будапешт и Анкара.

«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей», — говорится в сообщении МИД.

Лавров Сергей