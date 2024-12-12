Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

«В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на “украинском фронте” и масштабном обмене пленными было отвергнуто (Владимиром) Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Орбан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что Лавров отметил, что Киев не впервые отвергает гуманитарные инициативы, в том числе те, что предлагает Будапешт и Анкара.
«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей», — говорится в сообщении МИД.