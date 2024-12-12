Виталий Хоценко назвал ситуацию по износу тепловых сетей в Омске критической

В прямом эфире программы «Хоценко о важном» на 12 канале губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию с износом тепловых сетей в городе.
«Ситуация по состоянию тепловых сетей в городе, ни для никого не секрет, почти критическая. В некоторых микрорайонах, например, в городке Нефтяников и посёлке Чкаловском достигает почти 70 процентов», — сказал Виталий Хоценко. — «Могу сказать, что кроме инвестиционной программы “Тепловой компании” и “Омск РТС”, которые занимают большую долю теплоснабжения по городу, никаких других вложений десятилетиями не происходило. Сегодня мэрия пытается починить сразу множество прорех при достаточно скудном финансировании. Без помощи федерального бюджета, конечно, эту работу проводить сложно и одномоментно все устранить все дефекты, конечно, очень трудно.
Летом были мобилизованы все ресурсы «Тепловой компании» и привлечены на субподряд иные компании. С учётом привлечённых организаций работало 42 бригады. Для прекращения оттока кадров администрацией города было принято решение поднять зарплату некоторым категориям работников: электромонтёрам, слесарям.
Будет проходить капитальный ремонт тепловых сетей и теплоисточников. По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в котором представлено ЖКХ, уже распределяются средства для регионов. Нам досталось, ни много ни мало, 1,9 млрд рублей от правительства страны в трёхлетку. Мы добавляем миллиард рублей из областного бюджета, также добавляются тарифные средства от самих тепловых компаний. В итоге будет инвестировано свыше пяти миллиардов рублей — большая часть средств пойдёт на ремонт инфраструктуры «Тепловой компании».
Самое главное, подчёркивает глава региона — вовремя осваивать выделенные средства, тем самым повышая надёжность сетей и снижая общий уровень износа теплоисточников.