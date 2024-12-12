Виталий Хоценко назвал ситуацию по износу тепловых сетей в Омске критической

«Ситуация по состоянию тепловых сетей в городе, ни для никого не секрет, почти критическая. В некоторых микрорайонах, например, в городке Нефтяников и посёлке Чкаловском достигает почти 70 процентов», — сказал Виталий Хоценко. — «Могу сказать, что кроме инвестиционной программы “Тепловой компании” и “Омск РТС”, которые занимают большую долю теплоснабжения по городу, никаких других вложений десятилетиями не происходило. Сегодня мэрия пытается починить сразу множество прорех при достаточно скудном финансировании. Без помощи федерального бюджета, конечно, эту работу проводить сложно и одномоментно все устранить все дефекты, конечно, очень трудно.