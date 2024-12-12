Губернатор Хоценко назвал нецелесообразным запуск самолёта в Тару

Во время прямой линии с губернатором Омской области Виталием Хоценко был поднят вопрос авиасообщения на север области.
Напомним, что в середине августа 2024 года из аэропорта «Омск-Центральный» вылетел первый самолёт в Усть-Ишим. Авиасообщение по внутренним линиям в регионе не осуществлялось около 30 лет. Омичи спросили у губернатора, не планируется ли запуск аналогичной линии в Тевриз.
«Закрыть что-то — просто, а что-то восстановить, особенно когда прошло несколько десятков лет… В советское время внутренняя авиация была сильно развита, во всех отдалённых районах области были свои взлётно-посадочные полосы», — сказал Хоценко. — «И в Тевризе была своя полоса — и сейчас остаётся — и в Таре, и в Знаменке, и в Большеречье… Идея запуска рейса в Усть-Ишим была предложена жителями. Никто в неё не верил. Даже у самого были иногда сомнения, поскольку проблем было очень много. Но удалось всё сделать, самолёт “Ан-2” полетел и оказался популярным. Около 500 человек уже им воспользовались. Понятно, что цена билета в 2700 рублей — это абсолютная социалка. Мы субсидируем этот рейс, он недёшево обходится.
Учитывая, что от Знаменки до Тевриза и Усть-Ишима — грунтовая дорога, и путь далее до Омска занимает от 8 до 12 часов, мы приняли решение самолёт сделать и будем пытаться его сохранить хотя бы до того момента, пока до Усть-Ишима не подойдёт асфальтированная дорога".
К слову, состояние дороги до Тары за последнее время значительно улучшилось, отмечает губернатор. Недавно туда дошла асфальтированная дорога, и время в пути сократилось до 3,5 часов. В планах — довести эту дорогу до Тевриза, Усть-Ишима и Знаменки.
«Что касается Тевриза… Впервые слышу, если честно. Вот по Таре — да, обсуждали и пришли к решению, что целесообразности запуска самолёта нет. Дольше придётся добираться до аэропорта и совершать определённые действия, чем ехать по трассе до Омска», — сказал глава региона.