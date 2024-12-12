Губернатор Хоценко назвал нецелесообразным запуск самолёта в Тару

«Закрыть что-то — просто, а что-то восстановить, особенно когда прошло несколько десятков лет… В советское время внутренняя авиация была сильно развита, во всех отдалённых районах области были свои взлётно-посадочные полосы», — сказал Хоценко. — «И в Тевризе была своя полоса — и сейчас остаётся — и в Таре, и в Знаменке, и в Большеречье… Идея запуска рейса в Усть-Ишим была предложена жителями. Никто в неё не верил. Даже у самого были иногда сомнения, поскольку проблем было очень много. Но удалось всё сделать, самолёт “Ан-2” полетел и оказался популярным. Около 500 человек уже им воспользовались. Понятно, что цена билета в 2700 рублей — это абсолютная социалка. Мы субсидируем этот рейс, он недёшево обходится.