Касым-Жомарт Токаев посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра настольного тенниса в Талдыкоргане, строительство которого было профинансировано общественным фондом «Жетісу-Қолдау». Новый объект соответствует международным стандартам и оснащён современным оборудованием. На базе центра действует детско-юношеская спортивная школа, где более 600 учащихся занимаются настольным теннисом, тогызкумалаком, шашками, шахматами, армрестлингом и спортивным туризмом. Среди спортсменов — 33 кандидата в мастера спорта и 41 спортсмен первого разряда.
Директор центра Мерей Суюнов сообщил Президенту, что развитие спортивной инфраструктуры в области активно продолжается. Построены физкультурные комплексы в селе Лепсы и городе Текели, спортивные объекты в Панфиловском и Саркандском районах, а также ведётся капитальный ремонт Центрального стадиона в Талдыкоргане. В небольших селах начато строительство модульных комплексов, ориентированных на развитие массового спорта.
Президент высоко оценил усилия, направленные на популяризацию спорта в регионе, и подчеркнул важность создания условий для подготовки талантливых спортсменов.