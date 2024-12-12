Касым-Жомарт Токаев посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра настольного тенниса в Талдыкоргане, строительство которого было профинансировано общественным фондом «Жетісу-Қолдау». Новый объект соответствует международным стандартам и оснащён современным оборудованием. На базе центра действует детско-юношеская спортивная школа, где более 600 учащихся занимаются настольным теннисом, тогызкумалаком, шашками, шахматами, армрестлингом и спортивным туризмом. Среди спортсменов — 33 кандидата в мастера спорта и 41 спортсмен первого разряда.