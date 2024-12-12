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Трамп допустил войну с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп допустил войну с Ираном в разговоре с журналистом Time. По словам Трампа, «все может случиться». Развернутого ответа на вопрос журналиста Трамп не дал.

Источник: Reuters

Формулировка вопроса, заданного Дональду Трампу, в материале Time не приводится. Из текста статьи следует, что речь в разговоре с Дональдом Трампом шла о выходе из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, возможностях Ирана «создать бомбу за несколько недель», а также о планах иранского правительства убить Трампа во время президентской кампании (такие обвинения в ноябре выдвигал американский минюст).

14 ноября замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Сардар Фадави заявлял, что приход Дональда Трампа к власти ничего не изменит в отношениях США с Ираном. По его словам, «фронт зла не различается в своей злобности» (цитата по Tasnim).

Трамп Дональд