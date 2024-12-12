Трамп допустил войну с Ираном

Формулировка вопроса, заданного Дональду Трампу, в материале Time не приводится. Из текста статьи следует, что речь в разговоре с Дональдом Трампом шла о выходе из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, возможностях Ирана «создать бомбу за несколько недель», а также о планах иранского правительства убить Трампа во время президентской кампании (такие обвинения в ноябре выдвигал американский минюст).