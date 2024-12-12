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Дмитрий Медведев призвал США перестать «кормить богов войны»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа действительно может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, украинское правительство существует исключительно на поддержке, которую ему оказывают европейские страны и США.

Источник: РИА "Новости"

«Если Америка примет решение заниматься урегулированием кризиса, а не кормить богов войны, она сможет это сделать. Но что будет конкретно делать новая администрация, мы пока не знаем», — сказал Дмитрий Медведев во время общения с журналистами в Китае (цитата по ТАСС).

Зампред Совбеза также считает, что к заявлениям господина Трампа о его способности урегулировать конфликт за день следует относиться как к предвыборным лозунгам. В случае начала мирных переговоров между Украиной и Россией, добавил Медведев, нужно будет учитывать ситуацию на земле, заявленные РФ цели СВО и вхождение присоединенных территорий в состав России.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет достичь завершения конфликта на Украине. Недавно он назвал этот вопрос главным приоритетом во внешней политике после вступления в должность в январе 2025 года.

Медведев Дмитрий