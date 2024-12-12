Дмитрий Медведев призвал США перестать «кормить богов войны»

Зампред Совбеза также считает, что к заявлениям господина Трампа о его способности урегулировать конфликт за день следует относиться как к предвыборным лозунгам. В случае начала мирных переговоров между Украиной и Россией, добавил Медведев, нужно будет учитывать ситуацию на земле, заявленные РФ цели СВО и вхождение присоединенных территорий в состав России.