Журнал Time вновь признал Дональда Трампа человеком года

«Сегодня мы в 90-й раз объявляем “человека года”, который оказал мощнейшее влияние — к худшему или к лучшему — на ход событий этого года. Так что же на этот раз: лучше или хуже? Главный вызов для Дональда Трампа связан с тем, насколько сильно страна спорит об ответе на этот вопрос», — писал Time восемь лет назад.