Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента

Кроме того, в республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.