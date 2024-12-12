Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента

«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — рассказал он.
По словам собеседника агентства, силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов.
«Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу “временного правительства”, в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине “Грузинского национального легиона”*», — пояснил источник.
Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, но она заявила, что не покинет свой пост, поскольку «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов».
Кроме того, в республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.
Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывает к манифестациям.
* Запрещенная в России террористическая организация.