Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана

По оценкам израильских военных, мощная в прошлом сирийская система ПВО после ударов ВВС Израиля уничтожена более чем на 80%, утверждает «Галей ЦАХАЛ». Ранее сирийские системы ПВО представляли серьезную угрозу для авиации еврейского государства, но теперь ситуация меняется, воздушное пространство Сирии фактически открыто для полетов, поясняет радиостанция.