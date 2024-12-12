Bloomberg узнал о переговорах Москвы с властями Сирии о военных базах

Агентство указывает, что в Минобороны России «полагают», что у них есть неформальное понимание с новым руководством Сирии, что российские военные могут остаться на военных базах.
Замглавы МИД России Михаил Богданов в то же время заявил, что Россия установила контакты с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ признана в России террористической и запрещена) — одной из основных в пришедшей к власти сирийской оппозиции. По его словам, встречи с представителями ХТШ проходили в отеле в Дамаске.
«Представители нашего посольства с ними встречались, обсуждали вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан», — сказал Богданов (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что диалог шел «в конструктивном русле» и Россия надеется на выполнение обещаний сирийской стороной.
Расположенная в северной части порта Тартус российская военно-морская база — единственная у страны в Средиземноморье. В 1971 году там был создан материально-технического обеспечения (ПМТО) советского флота. После распада СССР пункт сохранился, проводилась его модернизация. Он использовался в ходе военной операции России в Сирии для обеспечения российской группировки. В декабре 2017 года порт был получен в пользование на безвозмездной основе сроком на 49 лет, в Тартусе Россия получила право одновременно держать до 11 военных кораблей.
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