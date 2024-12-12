Трамп пока не поддерживает конкретный план по Украине, пишет WSJ

«Трамп пока не привязан к какому-либо конкретному плану по Украине и не задумывался серьезно над этим вопросом», — говорится в публикации.
Отмечается, что члены его команды готовят предложения и информируют его о своей работе.
По мнению издания, ключевые решения по Украине будут приниматься после того, как в аппарат нацбезопасности США войдут его сторонники, а Трамп проведет дополнительные переговоры с союзниками и, возможно, президентом РФВладимиром Путиным.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.