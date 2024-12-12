Беглов: купивших квартиры в «Новое Колпино» начали приглашать за ключами

«Мы следим за строителями. Не только за этими. Адрес этот мы знаем. Компания неплохая, наверное есть сложности. Но, по моей информации, сегодня они начали приглашать за ключами».
Он заметил, что за несколько лет в городе решили вопрос с дольщиками. «Действительно для города была сложная ситуация. Некоторые дома стояли по 14 лет. Ответственные строители говорили, что легче снести и построить новое чем реконструировать. Много жуликов, многие сбежали, многие в соответствующих местах. Можно было сказать: это ваш выбор, надо было страховать жилье. Но мы своих не бросаем», — добавил он.