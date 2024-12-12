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Беглов: купивших квартиры в «Новое Колпино» начали приглашать за ключами

Губернатору Петербурга Александру Беглову задали около 40 вопросов горожане, купившие квартиры в ЖК «Новое Колпино» от ГК «Самолет». Жители писали, что заселение должно было быть ещё в октябре, но сдачу задерживают.

Источник: РИА "Новости"

«Мы следим за строителями. Не только за этими. Адрес этот мы знаем. Компания неплохая, наверное есть сложности. Но, по моей информации, сегодня они начали приглашать за ключами».

сказал Беглов

Он заметил, что за несколько лет в городе решили вопрос с дольщиками. «Действительно для города была сложная ситуация. Некоторые дома стояли по 14 лет. Ответственные строители говорили, что легче снести и построить новое чем реконструировать. Много жуликов, многие сбежали, многие в соответствующих местах. Можно было сказать: это ваш выбор, надо было страховать жилье. Но мы своих не бросаем», — добавил он.