Беглов: купивших квартиры в «Новое Колпино» начали приглашать за ключами

Он заметил, что за несколько лет в городе решили вопрос с дольщиками. «Действительно для города была сложная ситуация. Некоторые дома стояли по 14 лет. Ответственные строители говорили, что легче снести и построить новое чем реконструировать. Много жуликов, многие сбежали, многие в соответствующих местах. Можно было сказать: это ваш выбор, надо было страховать жилье. Но мы своих не бросаем», — добавил он.