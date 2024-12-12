WSJ: Трамп на встрече с Зеленским не поддержал вступление Украины в НАТО

Отмечается, что Трамп также подталкивает европейцев к тому, чтобы они более активно влияли на КНР, чтобы она вынудила Россию завершить конфликт. Он и его европейские коллеги обсудили использование тарифов в качестве рычага давления на Пекин, уточняет издание.