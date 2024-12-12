WSJ: Трамп на встрече с Зеленским не поддержал вступление Украины в НАТО

Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир «немного сходит с ума».
«В ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил… Зеленскому и… Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — пишет издание.
Трамп также отметил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины.
«Он хочет, чтобы европейские военные присутствовали на Украине, чтобы наблюдать за поддержанием прекращения огня… Он не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но войска США вовлечены не будут», — указывает газета.
Отмечается, что Трамп также подталкивает европейцев к тому, чтобы они более активно влияли на КНР, чтобы она вынудила Россию завершить конфликт. Он и его европейские коллеги обсудили использование тарифов в качестве рычага давления на Пекин, уточняет издание.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.