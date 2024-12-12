Беглов: Жителей хрущевок в Петербурге не будут насильно выселять ради реновации

— Нет согласия — нет переездов. В хрущевках живет много пожилых людей. Для их здоровья важно оставаться в привычной среде обитания. Даже если это коммуналка. Пока мы этот вопрос полностью не решим, — будем работать федеральным центром, чтобы нам одобрили поправки в закон, — прокомментировал будущее закона о КРТ в Петербурге Беглов.