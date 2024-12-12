Беглов: Жителей хрущевок в Петербурге не будут насильно выселять ради реновации

В четверг, 12 декабря, стала известна судьба жителей хрущевок в Петербурге, которые попали под федеральный закон о комплексном развитии территории (КРТ). Во время прямого эфира губернатор Александр Беглов заявил, что в Северной столице не будет никаких насильственных переездов ради реновации.
— Нет согласия — нет переездов. В хрущевках живет много пожилых людей. Для их здоровья важно оставаться в привычной среде обитания. Даже если это коммуналка. Пока мы этот вопрос полностью не решим, — будем работать федеральным центром, чтобы нам одобрили поправки в закон, — прокомментировал будущее закона о КРТ в Петербурге Беглов.
Программа КРТ подразумевает снос кварталов с панельными пятиэтажными хрущевками и строительство на их месте современных многоэтажек. Сейчас в Северной столице до 2026 года действует мораторий на закон о реновации. Когда предложения депутатов ЗакСа примут на федеральном уровне, то и петербургский закон смогут скорректировать.
На прямую линию губернатора поступило более двух тысяч вопросов. Александр Беглов отметил, что все вопросы получат ответ. Если ответ не получится озвучить в прямом эфире, то его направят обратившемуся через социальные сети в рабочем порядке.