«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины», — сказал он. По его словам, это уже 72-й пакет военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном.
Кирби также отметил, что в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы, беспилотники, бронированный транспорт и средства противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о желании Байдена помешать планам Дональда Трампа по Украине. По его словам, обстрел украинской армией Таганрога может привести к эскалации конфликта, в чем заинтересован Байден.