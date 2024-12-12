Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о желании Байдена помешать планам Дональда Трампа по Украине. По его словам, обстрел украинской армией Таганрога может привести к эскалации конфликта, в чем заинтересован Байден.