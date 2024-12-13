На прямой линии Беглов рассказал о планах по постройке новых станций метро

Напомним, прямая линия губернатора Петербурга идёт в эфире телеканала «Санкт-Петербург», транслируется в соцсетях городского правительства и на личной странице Александра Беглова в «ВКонтакте». Всего градоначальник получил свыше 2 тысяч вопросов и отметил, что ответит на все. Если ответ не прозвучит в эфире, он будет направлен тому, кто обратился через социальные сети, — в рабочем порядке, обещал он.