На прямой линии Беглов рассказал о планах по постройке новых станций метро

В рамках прямой линии губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по строительству в городе новых станций метро. Как отметил градоначальник, что ещё в 2018 году петербургское метростроение находилось в состоянии кризиса — для работы использовали ветхую технику, а порядка 3,5 тысячи сотрудников не получали зарплату.
Для решения этого вопроса городские власти создали «Метрострой Северной столицы», куда перевели коллектив из предыдущей компании, и новое предприятие за год смогло ввести в эксплуатацию три станции Фрунзенского радиуса. Это, по словам Александра Беглова, исчерпывающе демонстрирует способность Петербурга решать любые возникающие сложности.
Как объяснил губернатор, «из-за амбиций известных, но некомпетентных в вопросах строительства метро людей», возникли проблемы на отрезке Лахтинско-Правобережной линии — от «Спасской» до «Горного института». В частности, одна из самых красивых cтанций, «Театральная», построена, но выхода из неё к Мариинскому театру не будет — приходится договариваться о другом участке.
Также задерживается открытие станции «Горный институт» на Васильевском острове — её могли открыть осенью, но пока не сдадут «Театральную», этого делать нельзя. Тем не менее, как заявил Александр Беглов, первые поезда на «Горный институт» пойдут ещё до Нового года.
Что касается планов по строительству петербургской подземки, отремонтированные проходческие щиты работают на Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линиях. На Обуховском заводе сейчас изготавливаются новые щиты, и уже скоро их будут принимать. По словам губернатора, они ускорят прокладку тоннелей.
«До конца 2025 года планируется открыть станции “Путиловская” и “Юго-Западная” на Красносельско-Калининской линии. Работы уже ведутся, а ключевые технические вопросы решены».
Также в ходе горячей линии он рассказал о перспективах продления линий метро до «Пулково» и «Экспофорума».
«Город получил федеральную поддержку на строительство этих важных транспортных объектов. Участки под кольцевую линию уже зарезервированы, а проектирование идёт ускоренными темпами», — сказал он, отметив, что вместе с тем с недавнего времени город самостоятельно проводит государственную экспертизу проектов по строительству метро — это сокращает сроки согласований и ускоряет запуск новых проектов.
На прямую линию поступил и вопрос, касающийся ликвидации незаконной торговли у станции метро «Приморская» на В. О. Губернатор рассказал, этот участок находится в частной собственности, однако торговля находится под пристальным вниманием городских властей.
«Контролируем ежедневно. Делают это районный службы, комитет по контролю за имуществом и ГАТИ», — сказал губернатор, заключив, что со временем у «Приморской» все незаконные павильоны будут демонтированы, как это было сделано у других станций метро.
Напомним, прямая линия губернатора Петербурга идёт в эфире телеканала «Санкт-Петербург», транслируется в соцсетях городского правительства и на личной странице Александра Беглова в «ВКонтакте». Всего градоначальник получил свыше 2 тысяч вопросов и отметил, что ответит на все. Если ответ не прозвучит в эфире, он будет направлен тому, кто обратился через социальные сети, — в рабочем порядке, обещал он.