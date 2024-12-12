Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС

«Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине — ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.