Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС

«Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире (на Украине — ред.), а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, брюссельским руководителям надо признать, что у военной стратегии нет будущего, а вместо продолжения конфликта Европе надо работать над тем, чтобы усилить оборонительные мощности Европы и выстроить новую систему безопасности с соседями.
Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он встретился с Папой Римским, премьером Италии Джорджей Мелони, избранным президентом США Дональдом Трампом, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине.
В начале июля Орбан провел встречи с Путиным, председателем КНРСи Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою «миссию мира».
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