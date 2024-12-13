В Волгоградской области появятся 9 спецподразделений быстрого реагирования

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, спецподразделения появятся в Иловлинском, Светлоярском, Николаевском, Калачевском, Городищенском и Ленинском районах, а также в Котово, Михайловке и Урюпинске. Для каждого из этих 9 новых подразделений закупят пожарные и грузовые автомобили, вездеходную спецтехнику, мобильный пункт обогрева и другое.