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В Волгоградской области появятся 9 спецподразделений быстрого реагирования

Новые подразделения противопожарной службы будут дополнять и укреплять уже действующие силы и средства.

Они позволят сократить время реагирования при возникновении ЧС.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, спецподразделения появятся в Иловлинском, Светлоярском, Николаевском, Калачевском, Городищенском и Ленинском районах, а также в Котово, Михайловке и Урюпинске. Для каждого из этих 9 новых подразделений закупят пожарные и грузовые автомобили, вездеходную спецтехнику, мобильный пункт обогрева и другое.

Например, для будущего подразделения в поселке Ерзовка Городищенского района в 2024 году уже приобрели снегоболотоход, полноприводный автомобиль и быстроразвертываемый пункт обогрева.

Напомним, глава региона Андрей Бочаров поставил задачу создать подразделения в муниципальных районах субъекта, что является продолжением начавшейся еще в 2014 году модернизации региональной противопожарной службы. Благодаря этому к 2023 году было обеспечено 100%-ное прикрытие территории Волгоградской области от пожаров.

Сейчас на территории региона действуют 120 противопожарных региональных подразделений. У них на вооружении находятся более 300 единиц спецтехники.