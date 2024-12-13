Бывший информатор ФБР признал вину в фабрикации обвинений против семьи Байденов

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов согласился признать себя виновным по четырем статьям обвинения, включая препятствование правосудию и уклонение от уплаты налогов.
Смирнову, арестованному в феврале и находящемуся под стражей, грозит от четырех до шести лет тюрьмы в соответствии с его соглашением о признании вины, поданным в федеральный суд Лос-Анджелеса.
В распространенном документе говорится, что Смирнов признался в том, что солгал ФБР, заявив, будто участвовал во встречах с представителями украинской компании Burisma в 2015—2016 годах. Он утверждал, что обсуждалась схема выплат взяток Джо и Хантеру Байденам на сумму $10 млн. Также Смирнов сфабриковал разговор с представителем Burisma, якобы утверждавшим, что потребуется 10 лет, чтобы найти доказательства таких выплат.
Американские СМИ отмечают, что данное соглашение о признании вины может сигнализировать о завершении расследования спецпрокурора Дэвида Вайса, который с 2019 года изучал обвинения в адрес Хантера Байдена. Ранее в этом месяце Джо Байден подписал помилование для своего сына, вызвав критику за нарушение обещания не вмешиваться в судебные дела своей семьи.
Скандал с Burisma
Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом США. Вскоре СМИ в США начали писать, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег. Часть из них, по утверждению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.
В 2019 году по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.
Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. В результате выборы в 2020 году выиграл Байден, однако Трамп смог добиться победы на выборах в 2024 году и вновь станет лидером страны с 20 января 2025 года.