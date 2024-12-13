Бывший информатор ФБР признал вину в фабрикации обвинений против семьи Байденов

В 2019 году по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.