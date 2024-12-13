WSJ: Трамп хочет разместить войска ЕС на Украине для контроля прекращения огня

Трамп хочет видеть на Украине европейские войска, которые будут контролировать режим прекращения огня, пишет WSJ со ссылкой на источники. По данным газеты, об этом избранный президент США заявил на встрече с лидерами Франции и Украины в Париже 7 декабря. Американские военные, согласно плану Трампа, в миссию вовлечены не будут. Конкретного плана по завершению боевых действий у Трампа нет — его только предстоит сформулировать, однако он убеждает союзников давить на Китай, чтобы Пекин посодействовал заключению мира.