Keskisuomalainen: Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с РФ

В дополнение к закупке дронов финансирование также будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, усовершенствование систем безопасной передачи данных и управления, а также на приобретение патрульных и внедорожных автомобилей. Эти меры направлены на повышение безопасности и эффективности пограничной охраны Финляндии.