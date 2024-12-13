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Keskisuomalainen: Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с РФ

Финляндия получила 50 миллионов евро дополнительного финансирования, направленного на усиление контроля на границе.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия планирует использовать средства, выделенные Еврокомиссией, для покупки беспилотников, которые будут помогать в наблюдении за финляндско-российской границей. Об этом сообщает издание Keskisuomalainen.

Финляндия получила 50 миллионов евро дополнительного финансирования, направленного на усиление контроля на границе с Россией. По информации издания, страна будет использовать беспилотники для улучшения возможностей наблюдения и мониторинга.

В дополнение к закупке дронов финансирование также будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, усовершенствование систем безопасной передачи данных и управления, а также на приобретение патрульных и внедорожных автомобилей. Эти меры направлены на повышение безопасности и эффективности пограничной охраны Финляндии.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что финский депутат Киммо Кильюнен пересмотрел свою позицию по вопросу открытия границы с Россией после критики, прозвучавшей от его однопартийцев.