Эрдоган: Турция примет меры против оппозиции в Сирии при угрозе нацбезопасности

«Президент Эрдоган заявил, что Турция ради собственной нацбезопасности примет меры против всех террористических организаций, особенно РПК [и связанных с ней сирийских формирований] и ИГ (“Исламское государство”, признано террористическим в РФ — прим. ТАСС), которые действуют в Сирии и являются источником угрозы для Турции. Он сказал, что как страна НАТО Турция будет препятствовать попыткам РПК и ее подразделений воспользоваться ситуацией в Сирии в свою пользу. Она использует все возможности и никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ», — говорится в заявлении администрации.