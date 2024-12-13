Эрдоган: Турция примет меры против оппозиции в Сирии при угрозе нацбезопасности

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна примет меры для защиты национальной безопасности при наличии угрозы со стороны оппозиции в Сирии, а также Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) и аффилированных с ней формирований в Сирии. Как сообщает администрация турецкого лидера, об этом он сказал прибывшему в Анкару госсекретарю США Энтони Блинкену.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция ради собственной нацбезопасности примет меры против всех террористических организаций, особенно РПК [и связанных с ней сирийских формирований] и ИГ (“Исламское государство”, признано террористическим в РФ — прим. ТАСС), которые действуют в Сирии и являются источником угрозы для Турции. Он сказал, что как страна НАТО Турция будет препятствовать попыткам РПК и ее подразделений воспользоваться ситуацией в Сирии в свою пользу. Она использует все возможности и никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ», — говорится в заявлении администрации.
Эрдоган заявил, что «Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии, и что международное сообщество должно сотрудничать в вопросах возрождения и реконструкции Сирии».
Он также отметил, что Турция «продолжит усилия для развития турецко-американских отношений во всех сферах».