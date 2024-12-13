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В Швеции одобрили предложение направить свыше тысячи бойцов на «нужды» НАТО

Кроме того, на «нужды» Североатлантического альянса будут направлены шведские корабли и самолёты.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Швеции поддержал инициативу кабмина направить 1,2 тысячи военнослужащих на «нужды» Североатлантического альянса в следующем году.

Помимо этого, одобрено предложение направить для НАТО шесть кораблей и «до» 24 самолётов.

«Парламент одобрил решение правительства предоставить шведские силы до 31 декабря 2025 года. Цель — внести вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО в Североатлантическом регионе», — говорится в заявлении парламента.

В сообщении уточняется, что речь идёт о морском десанте, сухопутных и специальных формирования общей численностью не более 1,2 тысячи человек, а также «не более шести кораблей и до 24 самолётов».

Напомним, весной текущего года Швеция стала 32-м членом НАТО.

Ранее постпред при ОДКБ Васильев заявил, что Североатлантический альянс концентрирует силы у границ Российской Федерации.

Он уточнил, что войска НАТО концентрируют силы на российской и белорусской границах с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия.

НАТО