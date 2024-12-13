США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Соглашение не разрешало подписавшим его сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.