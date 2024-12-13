Хинштейн призвал курских чиновников работать, не дожидаясь «волшебного пенделя»

Неделю назад президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну занять пост врио губернатора Курской области. Хинштейн согласился и развил на посту активную деятельность, сопровождаемую регулярными появлениями в СМИ. Он предлагал курским чиновникам прийти и покаяться перед ним за «грехи», грозился применять «волшебный пендель», обещал переехать жить в рабочий кабинет и называл себя «целью номер один» в подвергшемся нападению ВСУ регионе. Чем запомнилась первая неделя Хинштейна на новом посту — в материале «Газеты.Ru».
5 декабря вышел президентский указ о назначении Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Предыдущий глава региона Алексей Смирнов пробыл на посту всего 2,5 месяца, вступив в должность 16 сентября. Он написал прошение об отставке.
Уже через два дня, начав вникать в положение дел на местах, Хинштейн посетовал на дефицит времени и заявил, что будет ночевать прямо в собственном кабинете.
«Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете. Благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть диванчик», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, «для выполнения задачи, поставленной верховным главнокомандующим», он готов переехать жить в кабинет на постоянной основе.
9 декабря в ходе оперативного совещания областного правительства новый глава региона пообещал, что при необходимости примет «покаяние» чиновников, которые чувствуют за собой какие-либо грехи.
«Хочу сказать, что если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление и я это с пониманием приму. Никаких претензий здесь нет и не будет. То же самое касается тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким я сразу на берегу предлагаю покаяться», — сказал Хинштейн.
Сутки спустя Хинштейн посетовал, что никто из чиновников так и не пришел каяться. Отвечая на вопрос корреспондента РБК, он заявил: «Пока ни одного. Ну, послушайте, им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко».
Стал курянином, но перевозить семью не будет.
В тот же день глава региона заявил, что не собирается перевозить в Курскую область своих детей. По его словам, этого делать нельзя, поскольку он — «цель номер один» и это «большая проблема». Однако политик нашел в этом плюсы, сказав, что отсутствие семьи позволяет ему «работать гораздо активнее».
Менее чем через неделю после назначения в Курскую область Хинштейн стал называть себя «курянином». Это произошло во время выступления в Госдуме, где рассматривался вопрос о снятии с него депутатских полномочий. Комментируя слова спикера ГД Вячеслава Володина о том, что Дума поддержит и Курскую область, и самого Хинштейна, он заявил: «Для нас, курян, а я, полагаю, могу говорить сегодня именно так, это действительно очень важно».
Тогда же Володин отметил, что «расставаться грустно», и пожелал Хинштейну успехов на новом посту, а дальше в адрес нового главы Курской области прозвучали аплодисменты.
В Госдуме Хинштейн занимал пост главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. На этом посту его сменит депутат Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского).
Общение с жителями и «пендель» для чиновников.
11 декабря новый глава Курской области дал интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что жители региона «истосковались по нормальному человеческому общению», а на него обрушился «вал» обращений и жалоб.
«Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению. На этой неделе проведу и первую прямую линию, куда уже начали стекаться вопросы: их анализ также позволит оценить ситуацию», — сказал он.
«Прямая линия» состоялась 12 декабря и длилась два часа. Во время разговора с жителями новый глава региона пообещал применять «волшебный пендель» к чиновникам, ответственным за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины.
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху “волшебный пендель” сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал он.
В интервью «Коммерсанту» Хинштейн пообещал провести антикоррупционную зачистку в области, которая начнется с «комплексной ревизии со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры». Врио губернатора признал, что его действия «вызовут понимание отнюдь не у всех».
«Большинство из тех, кто привык воспринимать бюджет в качестве дойной коровы, не готовы сдаваться без боя», — пояснил он.
Хинштейн выразил уверенность, что «саботаж и прямое противодействие в сегодняшних условиях, когда на границах региона идут боевые действия», не останутся безнаказанными, и добавил, что рассчитывает на «помощь и поддержку» силовых ведомств.
Объясняя назначение Хинштейна на пост врио губернатора Курской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о кризисной обстановке в регионе:
«По мнению президента, Александр Хинштейн — человек, который с этой задачей кризисного менеджмента [справится]».