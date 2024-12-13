Хинштейн призвал курских чиновников работать, не дожидаясь «волшебного пенделя»

Менее чем через неделю после назначения в Курскую область Хинштейн стал называть себя «курянином». Это произошло во время выступления в Госдуме, где рассматривался вопрос о снятии с него депутатских полномочий. Комментируя слова спикера ГД Вячеслава Володина о том, что Дума поддержит и Курскую область, и самого Хинштейна, он заявил: «Для нас, курян, а я, полагаю, могу говорить сегодня именно так, это действительно очень важно».