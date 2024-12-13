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Турция может выступить против оппозиции в Сирии при угрозе нацбезопасности

Президент Турции подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и единства Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять меры для защиты национальной безопасности страны в случае угроз со стороны сирийской оппозиции, а также Рабочей партии Курдистана (РПК) связанных с ней формирований, действующих в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит угроз со стороны террористических организаций, таких как РПК и ИГИЛ*, которые представляют опасность для безопасности страны. Он также отметил, что, будучи участником НАТО, Турция будет активно противодействовать попыткам РПК воспользоваться ситуацией в Сирии.

Президент подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и единства Сирии, призывая международное сообщество к совместным усилиям по восстановлению и реконструкции страны. Эрдоган также выразил намерение продолжить развивать двусторонние отношения с США во всех сферах.

Ранее представители вооружённой сирийской оппозиции заявили, что не позволят террористам ИГИЛ принимать участие в их деятельности. Данное заверение получила администрация Соединённых Штатов.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.