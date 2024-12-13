Турция может выступить против оппозиции в Сирии при угрозе нацбезопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять меры для защиты национальной безопасности страны в случае угроз со стороны сирийской оппозиции, а также Рабочей партии Курдистана (РПК) связанных с ней формирований, действующих в Сирии. Об этом он сообщил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.