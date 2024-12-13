Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не рассматривали возможность использования Венгрии как площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что на данный момент этот вопрос не обсуждался, так как переговоры пока не ведутся.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом инициативы о режиме прекращения огня и обмене пленными между РФ и Украиной.
Накануне Будапешт предложил Киеву установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными. Украинский президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу.