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Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась

Этот вопрос не поднимался, поскольку переговоры пока не ведутся.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не рассматривали возможность использования Венгрии как площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что на данный момент этот вопрос не обсуждался, так как переговоры пока не ведутся.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили по телефону предложенные Будапештом, но отвергнутые Киевом инициативы о режиме прекращения огня и обмене пленными между РФ и Украиной.

Накануне Будапешт предложил Киеву установить на Рождество прекращение огня и провести обмен военнопленными. Украинский президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу.