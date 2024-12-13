Песков: Венгрия как площадка для переговоров РФ и Украины не обсуждалась

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не рассматривали возможность использования Венгрии как площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».