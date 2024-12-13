ООН: в САР с начала эскалации были перемещены свыше миллиона человек

Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирийской Арабской Республике с начала эскалации боевых действий, информирует Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов.
В материале отмечается, что в первую очередь речь идёт о женщинах и детях.
«По состоянию на 12 декабря, 1,1 миллиона человек были перемещены по всей стране с начала эскалации боевых действий 27 ноября. Большинство из них — женщины и дети», — рассказали в ООН.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция начала крупное наступление 28 ноября. Сначала был взят Алеппо, а затем — Хомс и Хама. Дамаск оказался в руках сирийской оппозиции 8 декабря. Оппозиция Сирии заявила о важности хороших отношений с РФ.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ, Австрии, Швеции, Дании и Норвегии приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища беженцам из САР.