Блинкен: международная коалиция в Сирии должна продолжить борьбу с ИГ

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
По его словам, Блинкен и Эрдоган в ходе встречи в Анкаре в четверг говорили о последних событиях в Сирии. Госсекретарь «подчеркнул необходимость гарантировать, что коалиция по борьбе с ИГ сможет продолжить выполнять свою важнейшую задачу». Блинкен и Эрдоган также обсудили «тесное сотрудничество» США и Турции в регионе и их «общую заинтересованность» в поддержке политического перехода Сирии к подотчетному и инклюзивному правительству при ведущей роли сирийцев.
Руководитель американского внешнеполитического ведомства «подчеркнул важность того, чтобы все стороны в Сирии уважали права человека, соблюдали международные гуманитарные нормы и принимали все надлежащие меры для защиты гражданского населения, включая представителей меньшинств».
Госсекретарь США назвал важным содействие отправке гуманитарной помощи всем нуждающимся в Сирии и подчеркнул, что перемещенным сирийцам и далее будет требоваться защита. Блинкен также обсудил с президентом Турции необходимость срочно добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривало бы освобождение заложников и наращивание поставок гуманитарной помощи наиболее уязвимым группам населения Палестины.
Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США. Под контролем курдов 25% территории Сирии. Американские силы находятся в арабской республике под предлогом борьбы с ИГ.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.
После событий в Дамаске поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА), которая входит в коалицию вооруженных группировок, пришедших к власти в Сирии, объявила о начале крупной операции против курдских СДС, отказавшихся вывести свои отряды из городов Манбидж и Эль-Баб, которые Анкара считает «оплотом терроризма». 9 декабря турецкий телеканал NTV проинформировал, что формирования СНА отбили у курдских сил Манбидж.