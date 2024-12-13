Блинкен: международная коалиция в Сирии должна продолжить борьбу с ИГ

По его словам, Блинкен и Эрдоган в ходе встречи в Анкаре в четверг говорили о последних событиях в Сирии. Госсекретарь «подчеркнул необходимость гарантировать, что коалиция по борьбе с ИГ сможет продолжить выполнять свою важнейшую задачу». Блинкен и Эрдоган также обсудили «тесное сотрудничество» США и Турции в регионе и их «общую заинтересованность» в поддержке политического перехода Сирии к подотчетному и инклюзивному правительству при ведущей роли сирийцев.