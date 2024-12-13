ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

Истцом выступил бывший военный Юрий Борзых. Суд признал, что данный запрет ограничил свободу выражения взглядов, однако был в пределах усмотрения государства. Уточняется, что ЕСПЧ принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту. «Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом», — говорится в решении суда.