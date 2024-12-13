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ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) высказался о законности запрета георгиевской ленты на Украине. Об этом сообщается на сайте международного судебного органа.

Источник: РИА "Новости"

Истцом выступил бывший военный Юрий Борзых. Суд признал, что данный запрет ограничил свободу выражения взглядов, однако был в пределах усмотрения государства. Уточняется, что ЕСПЧ принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту. «Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом», — говорится в решении суда.

В связи с этим ЕСПЧ отклонил жалобу Борзых как необоснованную.

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. За публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.

ЕС