Парламент Молдавии начал обсуждение вотума недоверия правительству

Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение вотума на другой день, но он отказался. Дорин Речан, присутствующий на заседании, обвинил оппозицию в «предательстве родины», заявив, что они пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству в решении проблем в энергетическом секторе.