Парламент Молдавии начал обсуждение вотума недоверия правительству

Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов выдвинул вотум недоверия 6 декабря, утверждая, что республика сталкивается с глубоким энергетическим кризисом, а власти не имеют четкой стратегии по обеспечению энергетической безопасности и защите граждан от последствий этого кризиса.
Заседание парламента началось в полдень в четверг. В течение дня депутаты слушали отчеты различных служб о попытках фальсификации результатов прошедших президентских выборов, а затем приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней с 16 декабря из-за энергокризиса. После полуночи парламентарии приступили к обсуждению вотума недоверия.
Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение вотума на другой день, но он отказался. Дорин Речан, присутствующий на заседании, обвинил оппозицию в «предательстве родины», заявив, что они пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству в решении проблем в энергетическом секторе.
Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил чрезвычайное положение в сфере экономики сроком на 30 дней в связи с энергетическими проблемами региона. На период чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые конституционные права, включая право на свободу труда и забастовку.