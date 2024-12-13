Рябков: Куба и Боливия с 2025 года могут стать странами — партнерами БРИКС

Куба и Боливия могут стать странами-партнерами БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям».
Он отметил, что обе страны получили приглашение и находятся в группе, которая обсуждает условия их подключения в качестве партнеров. Рябков добавил, что переговоры еще не завершились, однако Россия не получила отказов от приглашенных государств.
«Это большая, серьезная перспектива для всех приглашенных стран, осталось всего несколько дней, после чего будет обнародован соответствующий перечень», — подчеркнул он.
Ранее глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что возможность создания валюты БРИКС обсуждается, однако каких-либо решений по этому вопросу пока не принято. Дас отметил, что страны БРИКС разбросаны по всему миру в отличие от ЕС, где действует единая валюта.