CBS: Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа

«Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой», — сказано в сообщении телеканала. Источники не исключили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.
Отмечается, что переданное по неофициальным каналам приглашение «застало Пекин врасплох», поскольку там «привыкли к строгому протоколу и сложной динамике» в американо-китайских отношениях и остались в недоумении по поводу намерений республиканца.
Ранее CBS, ссылаясь на источники, распространил информацию, что господин Трамп пригласил господина Си на свою инаугурацию. Впоследствии это подтвердила пресс-секретарь переходной команды республиканца Кэролайн Левитт, не уточнив, принял ли председатель КНР приглашение. В свою очередь, представитель китайского МИДа Мао Нин не стала комментировать ситуацию с приглашением. Президент России Владимир Путин приглашения не получал, сообщали в Кремле.
Источники телеканала ранее рассказали, что переходная команда избранного президента США планирует направить приглашения на церемонию инаугурации господина Трампа зарубежным гостям. В частности, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.