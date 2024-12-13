CBS: Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа

«Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой», — сказано в сообщении телеканала. Источники не исключили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.