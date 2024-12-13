Дмитрий Демешин: «Моя команда — это жители Хабаровского края»

«Моя команда — это жители Хабаровского края, именно они задают направление для развития нашего региона. Большинство из тех, кто трудится в правительстве, — коренные хабаровчане. Конечно, среди нас есть и приезжие, но я опираюсь на профессиональные компетенции и добросовестность, ведь понимаю, что каждый бюджетный рубль должен быть вложен эффективно — в дороги, мосты, поликлиники и школы; в те объекты, что сделают жизнь хабаровчан более комфортной», — отметил глава региона.