Дмитрий Демешин: «Моя команда — это жители Хабаровского края»

«Моя команда — это жители Хабаровского края, именно они задают направление для развития нашего региона. Большинство из тех, кто трудится в правительстве, — коренные хабаровчане. Конечно, среди нас есть и приезжие, но я опираюсь на профессиональные компетенции и добросовестность, ведь понимаю, что каждый бюджетный рубль должен быть вложен эффективно — в дороги, мосты, поликлиники и школы; в те объекты, что сделают жизнь хабаровчан более комфортной», — отметил глава региона.
По его словам, команда уже сформирована, однако замены продолжаются. Некоторые не в состоянии выдержать жесткие требования, которые губернатор предъявляет к работе.
Дмитрий Викторович также добавил, что его мало интересует суета процесса. Он требует конкретного результата — будь то новая поликлиника, детский сад или дорога. Это имеет значение для него как губернатора и для жителей края.
«Поэтому и спрашиваю строго с глав муниципальных образований и министров», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Он уверен, что в конечном итоге в команде останутся только те, кто искренне стремится к результату. Кроме того, он готов работать с теми, кто нацелен на созидание и служение.
«Для меня не существуют политические предпочтения, я ориентируюсь на все здоровые политические силы, объединенные общей целью — развитием региона», — резюмировал губернатор.
Также он отметил, что большой процент на выборах в пользу его как губернатора — это личный аванс ему и его команде. И важно оправдать доверие людей.