Губернатор Новосибирской области Травников прокомментировал слухи о своем уходе

На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал слухами все сообщения, где говорится об его отставке.
Он также отметил, что подобные новости преследуют его все семь лет, пока он находится на посту главы региона.
«Все семь лет моей работы эти слухи возникают с периодичностью два раза в год: весной и осенью. Я не буду строить догадки, почему именно в эти периоды, но удивительная регулярность», — отметил он.
Напомним, что новосибирский губернатор Травников раскритиковал главу Минсельхоза региона за отставание.