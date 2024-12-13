CBS: Си Цзиньпин пропустит инаугурацию Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин не сможет посетить инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Информацию передает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, китайская сторона при этом все равно будет присутствовать на мероприятии. Ее представит посол Китая в США Се Фэн и его супруга.
Дипломат уже давно работает на то, чтобы наладить диалог с грядущей администрацией победившего на выборах Трампа. За последние месяцы Се Фэн встретился с десятками бывших американских чиновников и специалистов по Китаю.
Избранный президент направил приглашение Си Цзиньпину в ноябре — сразу после победы. Ожидается, что церемония инаугурации привлечет внимание ряда высокопоставленных иностранных гостей. В частности, возможно присутствие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.