«Важно самим производить продукцию»: Дмитрий Демешин о развитии партнерских отношений с Китаем

В частности, были затронуты вопросы проектов с Китаем.
«С Китаем, с которым у нас 246 километров общей границы, отношения выстраиваются непросто. Мы не впускаем прямые китайские инвестиции в регион — только в коллаборации с местным бизнесом, чтобы все-таки оставлять возможность контроля», — отметил Дмитрий Викторович.
Глава региона с уверенностью отметил, что китайские партнеры испытывают потребность в выходе на наш рынок. Эта важная тема станет центральной на Российско-китайском инвестиционно-промышленном форуме, запланированном на май 2025 года в Хабаровске.
«Есть много направлений производства, в которых китайцы нас обогнали. Но мы не хотим просто покупать у них продукцию, нам важно самим ее производить. Один из примеров — автомобилестроение», — подчеркнул глава региона.
По словам Дмитрия Викторовича, наш край заинтересован в том, чтобы не просто наладить поставки китайских автомобилей, а локализовать их производство на хабаровской земле.