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«Важно самим производить продукцию»: Дмитрий Демешин о развитии партнерских отношений с Китаем

Накануне губернатор Хабаровского края дал интервью URA.RU, в ходе которого рассказал о принципах своей кадровой работы и формировании команды правительства региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

В частности, были затронуты вопросы проектов с Китаем.

«С Китаем, с которым у нас 246 километров общей границы, отношения выстраиваются непросто. Мы не впускаем прямые китайские инвестиции в регион — только в коллаборации с местным бизнесом, чтобы все-таки оставлять возможность контроля», — отметил Дмитрий Викторович.

Глава региона с уверенностью отметил, что китайские партнеры испытывают потребность в выходе на наш рынок. Эта важная тема станет центральной на Российско-китайском инвестиционно-промышленном форуме, запланированном на май 2025 года в Хабаровске.

«Есть много направлений производства, в которых китайцы нас обогнали. Но мы не хотим просто покупать у них продукцию, нам важно самим ее производить. Один из примеров — автомобилестроение», — подчеркнул глава региона.

По словам Дмитрия Викторовича, наш край заинтересован в том, чтобы не просто наладить поставки китайских автомобилей, а локализовать их производство на хабаровской земле.