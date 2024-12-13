Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что с российской стороны исходит «гибридная угроза».
«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранного конфликта, которая может привести только к ещё большим человеческим жертвам», — написал он в соцсети X*.
Напомним, Каллас заявила, что для единства в Европе основное значение имеет сплочение против «гибридных угроз» со стороны РФ, дальнейшая поддержка Киева, а также и ситуация в САР.
Глава дипломатии ЕС анонсировала встречу с министрами иностранных дел европейских государств.
Кроме того, Каллас выразила мнение, что Российская Федерация вряд ли получит свои активы, так как Евросоюз растратит их на Украину.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.