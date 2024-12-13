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США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей за «подрыв демократии» в стране, сообщает госдеп.

Источник: © РИА Новости

«Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности», — говорится в распространенном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

США готовят дополнительные действия, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто якобы подрывает демократию в Грузии, говорится в сообщении.

санкции