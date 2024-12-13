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Учёный Адамс: БПЛА над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями ВМС США

Дроны запускаются с погружаемой платформы, существование которой засекречено.

Сообщения о беспилотных летательных аппаратах в небе над штатом Нью-Джерси связаны с проведением секретных испытаний Военно-морских сил Соединённых Штатов, заявил учёный Майк Адамс.

Он подчеркнул, что речь идёт о «совершенно секретных испытаниях».

«Загадка БПЛА над Нью-Джерси связана с испытаниями ВМС США совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников. Это означает, что дроны являются американскими, и они запускаются с погружаемой платформы, существование которой скрыто от общественности», — написал Адамс в соцсети X*.

Кроме того, учёный раскритиковал высказывания ряда официальных лиц Соединённых Штатов, которые утверждали, что беспилотные летательные аппараты «имеют иностранный след».

Напомним, жители американского штата Нью-Джерси уже несколько недель фиксируют полёты неизвестных БПЛА в своём воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что полёт роя неизвестных дронов над Нью-Джерси попал на видео.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.