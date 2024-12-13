Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету

Соединённые Штаты осуществили испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении Пентагона.
В Минобороны США утверждают, что речь идёт об успешном тестовом пуске. Ракету, название которой не указывается, запустили с мыса Канаверал.
«Недавно был успешно совершён тестовый запуск гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.
В Пентагоне добавили, что это второй успешный тест «подобного вида оружия» за год.
Ранее сообщалось, что в США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Dark Eagle «Тёмный орёл», которая может преодолевать расстояние до трёх тысяч километров. Ракету запустили с мыса Канаверал в штате Флорида.