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Пентагон: США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету

Предположительно, речь идёт об испытаниях ракеты «Тёмный орёл».

Соединённые Штаты осуществили испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении Пентагона.

В Минобороны США утверждают, что речь идёт об успешном тестовом пуске. Ракету, название которой не указывается, запустили с мыса Канаверал.

«Недавно был успешно совершён тестовый запуск гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что это второй успешный тест «подобного вида оружия» за год.

Ранее сообщалось, что в США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Dark Eagle «Тёмный орёл», которая может преодолевать расстояние до трёх тысяч километров. Ракету запустили с мыса Канаверал в штате Флорида.