Кандидатом в мэры Братского района выдвинулся 35-летний домохозяин

Кандидат пойдет на выборы от политической партии «Российский общенародный союз». Собирать подписи в свою поддержку ему не придется. В краткой биографической справке указывается, что Сергей Павлов в 2011 году окончил Братский филиал «Байкальского университета». В графе «Род занятий» указано «домохозяин». Живет в Братске.
Сергей Павлов стал уже шестым кандидатом, который выдвинулся на выборы мэра Братского района в качестве кандидата. Ранее заявление в избирком подали экс-мэр Братска Александр Серов, экс-спикер Братской городской Думы Лариса Павлова, пенсионерка из Братска Елена Романова, глава села Покосного Александр Кузьмин и глава села Тангуй Ольга Башкова. Последняя выдвинута партией ЛДПР. Остальные — самовыдвиженцы.
Досрочные выборы мэра Братского района состоятся 2 февраля.