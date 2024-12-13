Кандидатом в мэры Братского района выдвинулся 35-летний домохозяин

Кандидат пойдет на выборы от политической партии «Российский общенародный союз». Собирать подписи в свою поддержку ему не придется. В краткой биографической справке указывается, что Сергей Павлов в 2011 году окончил Братский филиал «Байкальского университета». В графе «Род занятий» указано «домохозяин». Живет в Братске.