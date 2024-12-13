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Кандидатом в мэры Братского района выдвинулся 35-летний домохозяин

Еще один кандидат заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Братского района. Избирком принял заявление от 35-летнего Сергея Павлова. Соответствующая запись размещена на сайте районной избирательной комиссии, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Кандидат пойдет на выборы от политической партии «Российский общенародный союз». Собирать подписи в свою поддержку ему не придется. В краткой биографической справке указывается, что Сергей Павлов в 2011 году окончил Братский филиал «Байкальского университета». В графе «Род занятий» указано «домохозяин». Живет в Братске.

Сергей Павлов стал уже шестым кандидатом, который выдвинулся на выборы мэра Братского района в качестве кандидата. Ранее заявление в избирком подали экс-мэр Братска Александр Серов, экс-спикер Братской городской Думы Лариса Павлова, пенсионерка из Братска Елена Романова, глава села Покосного Александр Кузьмин и глава села Тангуй Ольга Башкова. Последняя выдвинута партией ЛДПР. Остальные — самовыдвиженцы.

Досрочные выборы мэра Братского района состоятся 2 февраля.