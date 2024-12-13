Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейз, Техас», — написал он на своей странице в X. Таким образом Маск прокомментировал петицию, ранее направленную SpaceX местному судье. В документе содержится просьба наделить территорию космодрома Starbase статусом города.
Как отмечается, там уже проживают несколько сотен сотрудников компании.
В июле Маск сообщил о планах переноса штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в связи подписанием губернатором штата Гэвином Ньюсомом закона, поощряющего школы защищать права ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Как заявил тогда Маск, принятие этого закона стало для него «последней каплей».