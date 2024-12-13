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Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перемещена в Техас, где может появиться новый город Старбейз. Об этом в четверг заявил ее основатель Илон Маск.

Источник: Reuters

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейз, Техас», — написал он на своей странице в X. Таким образом Маск прокомментировал петицию, ранее направленную SpaceX местному судье. В документе содержится просьба наделить территорию космодрома Starbase статусом города.

Как отмечается, там уже проживают несколько сотен сотрудников компании.

В июле Маск сообщил о планах переноса штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в связи подписанием губернатором штата Гэвином Ньюсомом закона, поощряющего школы защищать права ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Как заявил тогда Маск, принятие этого закона стало для него «последней каплей».