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Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

Глава Чечни охарактеризовал Золотова как патриота, превосходного управленеца и организатора, проявляющего хладнокровие и мужество в вопросах проведения СВО на Украине.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов удостоен звания Героя России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Золотов — патриот, преданный президенту и стране, превосходный управленец и организатор, проявляющий хладнокровие и мужество в вопросах проведения специальной военной операции на Украине.

«Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику. Вот таким должен быть боевой генерал», — подчеркнул Кадыров.

Кадыров Рамзан