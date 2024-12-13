Новый генконсул Китая поделился планами со свердловским губернатором

Прежний консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, работавший на Урале последние четыре года, покинул свой пост в феврале. Срок его полномочий подошел к концу. Генконсульство КНР в Екатеринбурге работает с 2009 года. На протяжении последних пяти лет Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области.