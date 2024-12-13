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Новый генконсул Китая поделился планами со свердловским губернатором

В Екатеринбурге начал работу новый генконсул Китая Ло Шисюн. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского представительства МИД России. Встречу с дипломатом провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Были презентованы экономические возможности области, достигнуты договоренности об укреплении связей между регионом и КНР, а также о сотрудничестве в гуманитарной сфере», — говорится в сообщении.

До своего назначения в Екатеринбург Ло Шисюн работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси.

Прежний консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, работавший на Урале последние четыре года, покинул свой пост в феврале. Срок его полномочий подошел к концу. Генконсульство КНР в Екатеринбурге работает с 2009 года. На протяжении последних пяти лет Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области.