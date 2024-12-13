Walla: на переговорах главы «Моссада» в Дохе по заложникам достигнут прогресс

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Прогресс по вопросу освобождении заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, был достигнут во время переговоров в Дохе с участием руководителя израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа. Об этом сообщил новостной портал Walla со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Во время переговоров главы «Моссада» Барнеа в Дохе был достигнут прогресс, отметил чиновник, подчеркнув, что «он [Барнеа] вернулся из Катара с позитивным чувством того, что сделка возможна», указывает Walla.
Ранее портал со ссылкой на информированные источники сообщал, что глава «Моссада» встретился в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для переговоров по сделке с заложниками и прекращению огня в секторе Газа. Как отмечалось, поездка Барнеа является частью усилий по достижению прорыва в переговорах между Израилем и ХАМАС с целью заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Проходящие при посредничестве Катара, США и Египта переговоры по сделке с ХАМАС возобновились после прекращения огня в Ливане, недавние региональные события придали им новый импульс и официальные лица выражают оптимизм в отношении того, что договоренности могут быть достигнуты, указывала в свою очередь газета The Times of Israel.
Несколько раундов переговоров по освобождению пленников ХАМАС за последний год зашли в тупик. Сторонам не удалось достичь продолжения соглашения, достигнутого в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены в результате недельного перемирия. Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенных 7 октября прошлого года, все еще находятся в Газе. За последние 14 месяцев израильские военные спасли 8 заложников и вернули тела 38 человек.