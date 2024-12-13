Walla: на переговорах главы «Моссада» в Дохе по заложникам достигнут прогресс

Несколько раундов переговоров по освобождению пленников ХАМАС за последний год зашли в тупик. Сторонам не удалось достичь продолжения соглашения, достигнутого в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены в результате недельного перемирия. Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенных 7 октября прошлого года, все еще находятся в Газе. За последние 14 месяцев израильские военные спасли 8 заложников и вернули тела 38 человек.