Губернатор Челябинской области вручил ключи от новых квартир многодетным семьям

«В Челябинской области семьям при рождении в них одновременно трех и более детей и обеспеченным жильем площадью меньшей установленных норм из госжилфонда предоставляются квартиры по договору соцнайма. В дальнейшем жилье может быть приватизировано. С момента действия закона такой мерой соцподдержки воспользовались 26 южноуральских семей».
В этот раз губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи многодетным семьям Плехановых и Кольцовых. В каждой растет по четыре ребенка.
Счастливые челябинцы поделились своими планами: многодетная мама Кристина Кольцова хочет открыть свою кондитерскую, а ее семилетний сын Захар хочет стать спортсменом — он уже активно занимается боксом. Также губернатор поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
Региональные власти активно помогают многодетным семьям. Каждый год в регионе расширяют комплекс социальных мер поддержки.