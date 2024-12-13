Губернатор Челябинской области вручил ключи от новых квартир многодетным семьям

«В Челябинской области семьям при рождении в них одновременно трех и более детей и обеспеченным жильем площадью меньшей установленных норм из госжилфонда предоставляются квартиры по договору соцнайма. В дальнейшем жилье может быть приватизировано. С момента действия закона такой мерой соцподдержки воспользовались 26 южноуральских семей».