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Губернатор Челябинской области вручил ключи от новых квартир многодетным семьям

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря, ФедералПресс. В некоторых семьях Челябинской области произошли большие и радостные события — рождение тройни. В год семьи областные власти решили помочь родителям, ставшим многодетными.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«В Челябинской области семьям при рождении в них одновременно трех и более детей и обеспеченным жильем площадью меньшей установленных норм из госжилфонда предоставляются квартиры по договору соцнайма. В дальнейшем жилье может быть приватизировано. С момента действия закона такой мерой соцподдержки воспользовались 26 южноуральских семей».

сообщают областные власти.

В этот раз губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи многодетным семьям Плехановых и Кольцовых. В каждой растет по четыре ребенка.

Счастливые челябинцы поделились своими планами: многодетная мама Кристина Кольцова хочет открыть свою кондитерскую, а ее семилетний сын Захар хочет стать спортсменом — он уже активно занимается боксом. Также губернатор поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

Региональные власти активно помогают многодетным семьям. Каждый год в регионе расширяют комплекс социальных мер поддержки.

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